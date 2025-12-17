محمد بن عبد الرحمن العلقمي، فقيه مصري بارز في زمن التحولات الكبرى

18 حجم الخط

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفقيه والمفسر والمحدث المصري محمد بن عبد الرحمن العلقمي، أحد علماء القرن التاسع الهجري، الذين مثلوا حلقة مهمة في تاريخ الحركة العلمية في مصر، خلال فترة اتسمت بالاضطراب السياسي، وتراجع الدولة المملوكية، مقابل ازدهار نسبي للمؤسسات الدينية والتعليمية.

من هو العلقمي ؟

ولد العلقمي في مصر عام 1491 ونشأ في بيئة علمية جعلت من الأزهر والمساجد الكبرى مراكز رئيسية للتعلم، في زمن كان فيه العلم الشرعي أحد أهم أدوات الحضور الاجتماعي والتأثير المعنوي.

وتلقى علوم الفقه والتفسير والحديث على يد عدد من كبار شيوخ عصره، قبل أن يتفرغ للتدريس والإفادة، ليُعرف لاحقًا بوصفه من العلماء المدرسين الذين جمعوا بين الرواية والدراية.

العلقمي، من حلقات العلم إلى موقع التأثير

برز العلقمي كأحد الوجوه العلمية المعروفة في القاهرة، حيث تولى التدريس، وشارك في نشر العلوم الشرعية في مرحلة كانت فيها مصر مركزًا علميًا للعالم الإسلامي، رغم ما شهدته من أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

ولم يكن العلقمي صاحب سلطة سياسية، لكنه مثّل نموذج العالم الذي حافظ على موقعه داخل المجتمع عبر التعليم والفتوى والتفسير، بعيدًا عن الصراعات المباشرة على الحكم.

تشير المصادر التاريخية إلى اهتمامه بعلم الحديث وتفسير القرآن، وهي علوم كانت تمثل العمود الفقري للتعليم الديني آنذاك، خاصة في ظل حاجة المجتمع إلى مرجعيات علمية تحفظ التوازن الديني والفكري وسط التحولات الكبرى التي ضربت المنطقة في القرن الخامس عشر الميلادي.

وفاة العلقمي وإرثه العلمي

توفي محمد بن عبد الرحمن العلقمي عام 1561 ميلاديًا، في مرحلة مفصلية سبقت سقوط دولة المماليك بسنوات قليلة، وهي فترة شهدت أفول مراكز قوة تقليدية وبروز تحديات جديدة في العالم الإسلامي.

ورغم أن اسمه لا يتداول على نطاق شعبي واسع اليوم، فإن حضوره في كتب التراجم وطبقات العلماء يعكس مكانته العلمية ودوره كأحد أعمدة التعليم الديني في عصره.

ويمثل العلقمي نموذجًا لجيل من العلماء المصريين الذين أسهموا في حفظ التراث الديني ونقله عبر التدريس والتأليف، دون أن يرتبطوا بالسلطة أو يتركوا وراءهم جدلًا سياسيًا، لكنهم شكلوا، بهدوء، البنية المعرفية التي استندت إليها المؤسسات الدينية لاحقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.