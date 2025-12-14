جرجي زيدان، التنويري الذي جعل قراءة التاريخ في متناول الجميع

18 حجم الخط

تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب والمؤرخ اللبناني جرجي زيدان، أحد أبرز أعلام النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والذي ارتبط اسمه بالمشروع التنويري، سواء عبر كتاباته التاريخية أو من خلال تأسيسه واحدة من أقدم المجلات الثقافية العربية.

نشأة جرجي زيدان

ولد جرجي زيدان عام 1861 في مدينة بيروت، التي كانت آنذاك إحدى الحواضر الثقافية في بلاد الشام حيث نشأ في أسرة متواضعة؛ إذ عمل والده في مطعم صغير، وهو ما اضطر زيدان في سنواته الأولى إلى الجمع بين العمل والدراسة.

وتلقى تعليمه الأساسي في مدارس بيروت، ثم التحق بالكلية السورية البروتستانتية، المعروفة لاحقًا بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث درس الطب لفترة قصيرة قبل أن يتوقف عن استكماله نتيجة ظروف مادية وخلافات أكاديمية.

جرجي زيدان من بيروت إلى القاهرة.. مشروع ثقافي عابر للحدود

انتقل جرجي زيدان إلى القاهرة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وكانت آنذاك مركزًا رئيسيًا للحراك الفكري العربي.

وفي مصر، بدأ نشاطه الصحفي والأدبي، وأسس عام 1892 مجلة «الهلال»، التي سرعان ما تحولت إلى منصة ثقافية جامعة، ساهمت في نشر العلوم والآداب والتاريخ بلغة مبسطة موجهة إلى القارئ العام.

وقدم زيدان إسهامات واسعة في كتابة التاريخ، وكان من أوائل من سعوا إلى تبسيط التاريخ الإسلامي والعربي وتقديمه في قالب سردي، خاصة من خلال سلسلة رواياته التاريخية التي تجاوزت العشرين رواية.

كما ألف كتبًا مرجعية في تاريخ الحضارة الإسلامية والأدب العربي، ما جعله واحدًا من أكثر الكتاب تأثيرًا وانتشارًا في عصره.

وفاة جرجي زيدان

توفي جرجي زيدان في القاهرة عام 1914 عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعمل الثقافي والصحفي ورغم رحيله المبكر، ظل أثره حاضرًا في مسار الرواية العربية الحديثة وفي مشروع التنوير الثقافي الذي شكل إحدى ملامح النهضة العربية في مطلع القرن العشرين

