لشراء ذخائر لطائرات F-16، هولندا تخصص 250 مليون يورو لأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الحكومة الهولندية تخصيص 250 مليون يورو لدعم أوكرانيا في شراء ذخائر لطائراتها من طراز F-16، في خطوة تأتي ضمن حزمة المساعدات الدفاعية المتواصلة التي تقدمها الدول الغربية لكييف في مواجهة الهجمات الروسية-حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

رئيس الوزراء الهولندي يعلن حزمة مساعدات دفاعية إضافية لـ أوكرانيا

وأكد رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، أن بلاده ستقدم مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني في التصدي للهجمات الروسية، مشددًا على التزام هولندا بدعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا حتى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

دعم غربي مستمر لتعزيز القدرات القتالية لأوكرانيا

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية غربية شاملة لدعم أوكرانيا، تشمل تزويدها بأسلحة متطورة، ذخائر، وأنظمة دفاع جوي حديثة، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات الروسية المستمرة.

في وقت سابق، حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من تداعيات أي تراجع أو تقاعس في التعامل مع سوريا، مؤكدة أن عدم تحرك الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فراغ سياسي وأمني ستسارع أطراف أخرى، وفي مقدمتها روسيا، إلى ملئه، بما يعزز نفوذها في المنطقة على حساب المصالح الأوروبية.

وشددت كالاس على أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا أوروبيًا أكبر لـ أوكرانيا، لا سيما على مستوى تعزيز قدرتها التفاوضية في أي مسار سياسي مقبل، إلى جانب توفير ضمانات أمنية قوية تحول دون تكرار العدوان، وتمنح كييف القدرة على حماية سيادتها واستقرارها على المدى الطويل.

