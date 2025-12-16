الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لشراء ذخائر لطائرات F-16، هولندا تخصص 250 مليون يورو لأوكرانيا

هولندا تخصص 250 مليون
هولندا تخصص 250 مليون يورو لأوكرانيا لشراء ذخائر لطائرات
18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الحكومة الهولندية تخصيص 250 مليون يورو لدعم أوكرانيا في شراء ذخائر لطائراتها من طراز F-16، في خطوة تأتي ضمن حزمة المساعدات الدفاعية المتواصلة التي تقدمها الدول الغربية لكييف في مواجهة الهجمات الروسية-حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

رئيس الوزراء الهولندي يعلن حزمة مساعدات دفاعية إضافية لـ أوكرانيا

وأكد رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، أن بلاده ستقدم مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني في التصدي للهجمات الروسية، مشددًا على التزام هولندا بدعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا حتى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

دعم غربي مستمر لتعزيز القدرات القتالية لأوكرانيا

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية غربية شاملة لدعم أوكرانيا، تشمل تزويدها بأسلحة متطورة، ذخائر، وأنظمة دفاع جوي حديثة، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات الروسية المستمرة.

في وقت سابق، حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من تداعيات أي تراجع أو تقاعس في التعامل مع سوريا، مؤكدة أن عدم تحرك الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فراغ سياسي وأمني ستسارع أطراف أخرى، وفي مقدمتها روسيا، إلى ملئه، بما يعزز نفوذها في المنطقة على حساب المصالح الأوروبية.

وشددت كالاس على أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا أوروبيًا أكبر لـ أوكرانيا، لا سيما على مستوى تعزيز قدرتها التفاوضية في أي مسار سياسي مقبل، إلى جانب توفير ضمانات أمنية قوية تحول دون تكرار العدوان، وتمنح كييف القدرة على حماية سيادتها واستقرارها على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هولندا أوكرانيا الجيش الاوكراني روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

روسيا تنشر لقطات لغواصة زعمت كييف تدميرها وتؤكد سلامتها

زيلينسكي: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضمانة أمنية لأي اتفاق مستقبلي

أوكرانيا تعلن عن توصل أوروبا لقرار نهائي بشأن نشر قوات على أراضيها

الاتحاد الأوروبي: روسيا ستدفع ثمن الدمار بأوكرانيا ونحذر من الفراغ الاستراتيجي بسوريا

الأكثر قراءة

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أيوبي ولوكمان على الدكة، تشكيل نيجيريا لمواجهة منتخب مصر الودية

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

ما حكم قطع صلة الرحم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads