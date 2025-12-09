الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2026

18 حجم الخط

تزامنًا مع قرب حلول العام الجديد 2026 يزداد البحث من قبل العديد من المواطنين الراغبين في التقديم لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حول، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2026.

ويستعرض موقع بوابة “فيتو” التفاصيل كاملة وذلك بشأن، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2026.

الشروط المطلوبة للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2026

أن لا يكون الزوج / الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشًا تأمينيًّا أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

الفئات المستفيدة من دعم تكافل وكرامة

الأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو مصادر رزق كافية.

كبار السن ممن تجاوزوا سن الـ65 عامًا ولا يتقاضون أي معاش تأميني.

ذوو الإعاقة بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة تثبت الإعاقة.

الأرامل والمطلقات اللواتي لا يملكن مصدر دخل دائم.

الأيتام الذين فقدوا والديهم وتتم رعايتهم من قبل أقارب أو جهات غير أسرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2026

صورة من البطاقة الشخصية.

تقرير طبي رسمي.

صور من شهادات الميلاد.

مستندات الزواج أو الطلاق حسب الحالة.

