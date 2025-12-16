الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

اتحاد المنتجين العرب يعلن إطلاق جائزة ممدوح الليثي لدعم الإبداع الفني لذوي الهمم

ممدوح الليثي، فيتو
أعلن الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري عن إصدار جائزة فنية خاصة بإسم السيناريست والمنتج ممدوح الليثي.

وجاء إطلاق هذه الجائزة انطلاقًا من دور الاتحاد العام للمنتجين العرب في دعم الإبداع الفني والإعلامي، وتقديرًا لما قدمه المنتج والسيناريست ممدوح الليثي من إسهامات بارزة في الدراما العربية وصناعة الفنون، وإيمانًا بأهمية دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في العمل الثقافي والفني والإعلامي.

 

 جائزة ممدوح الليثي لدعم الإبداع الفني لذوي الهمم

وكشف الاتحاد العام للمنتجين العرب على أنه قد تقرر إصدار جائزة فنية خاصة تحت مظلة الاتحاد العام للمنتجين العرب، من خلال شعبة ذوي الهمم التابعة للاتحاد، على أن تكون جائزة سنوية، وتحمل الجائزة اسم “جائزة ممدوح الليثي لدعم الإبداع الفني لذوي الهمم” وتُمنح في المجالات الآتية:  1. السيناريو  2. الحوار 3. القصة القصيرة.

وتهدف الجائزة إلى دعم وتمكين ذوي الهمم في المجالات الفنية والأدبية، واكتشاف المواهب الجديدة وتشجيعها على الإنتاج الإبداعي، ودمج ذوي الهمم في الحركة الثقافية والفنية والإعلامية، وتخليد اسم المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثي تقديرًا لعطائه الفني.  

وسيتم الإعلان عن بدء التقديم لأول دورة للجائزة خلال شهر مايو 2026، على أن يتم الإعلان عن آليات المشاركة وقواعد التحكيم من خلال لوائح تصدر لاحقًا، وتتولى شعبة ذوي الهمم، بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، إعداد اللائحة التنفيذية للجائزة، وتنظيم المسابقة، وتشكيل لجان التحكيم، وتنظيم حفل التكريم.

