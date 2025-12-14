القاهرة تستضيف ورشة عمل حول إيقاف تشغيل المحطات النووية

18 حجم الخط

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ورشة عمل إقليمية حول "إيقاف تشغيل المحطات النووية، بما في ذلك الجوانب التمويلية".

ورشة عمل إقليمية حول إيقاف تشغيل المحطات النووية بما في ذلك الجوانب التمويلية

يأتي ذلك ضمن مشروع التعاون الفني EGY2021 المعني بالاستعداد لمرحلة التشغيل الأولى لـمحطة الضبعة النووية وتعزيز البنية الرقابية الوطنية.

وشهدت الورشة مشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مختصين من الهيئة، بهدف رفع القدرات الوطنية في إعداد وتنفيذ استراتيجيات إيقاف التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.

جلسات مناقشات ورشة عمل تشغيل المحطات النووية

وتضمنت الجلسات مناقشة المحاور التنظيمية والفنية المتعلقة بإيقاف التشغيل، ومنها:

• مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية.

• المتطلبات القانونية والرقابية.

• معايير وإرشادات الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• الإدارة الآمنة للنفايات المشعة.

• التخطيط والتمويل والتقدير المالي لعمليات الإيقاف.

• تطبيقات عملية لإعداد خطط الإيقاف الأولية ودراسات حالة دولية.

جهود الدولة لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية

واختتمت أعمال الورشة باستعراض مخرجات الجلسات التدريبية ومناقشة آليات المتابعة وخطط التطوير المستقبلية.

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم الكوادر الوطنية بالخبرات الفنية اللازمة، وإرساء أعلى مستويات الأمان النووي بما يتوافق مع المعايير العالمية.

