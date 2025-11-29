رئيس المحطات النووية يشارك في مؤتمر العلماء الشباب المنعقد بروسيا

18 حجم الخط

شارك الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في فعاليات مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة واسعة من الخبراء والقيادات الدولية في مجال الطاقة النووية.

أول محطة نووية روسية إلى ريادة التكنولوجيا العالمية

وخلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر والتي جاءت بعنوان: “من أول محطة نووية روسية إلى ريادة التكنولوجيا العالمية”، استعرض الدكتور شريف حلمي التطور الكبير الذي يشهده مشروع الضبعة النووي، مؤكدًا أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بحضور رئيسي مصر وروسيا عبر خاصية الفيديو كونفرانس يمثل محطة تاريخية تعكس قوة الدعم السياسي في البلدين.

وأشار إلى اتساق البرنامج النووي المصري مع استراتيجية مصر الوطنية لتغيّر المناخ ٢٠٥٠، مؤكدا على أهمية دور الطاقة النووية في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، ومشددا على أن الأولوية في الوقت الحالي هي استكمال تنفيذ مشروع الضبعة وفق الجدول الزمني، بالإضافة الى متابعة أحدث تطورات المفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs).

استراتيجية مصر الوطنية لتغيّر المناخ 2050

كما أشاد حلمي بالتعاون المصري الروسي، مؤكدًا أنه يمثل شراكة استراتيجية قوية وداعمًا رئيسيًا لتحقيق أهداف المشروع، كما أعرب عن تطلع الهيئة لتعميق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم مبادرات نشر الطاقة النووية في أفريقيا.

وفي ختام مشاركته، أكد الدكتور شريف حلمي استمرار الجهود في تأهيل الكوادر المصرية وتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية العلمية والتقنية لضمان تحقيق رؤية مصر في مجال الطاقة المستدامة.

