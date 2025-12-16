الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
إجراء اختبارات تحريرية، ضوابط اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية 2026

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن ضوابط اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026، حيث تشكل البعثة الإشرافية من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للشروط المحددة بقواعد اختيار المشرفين، والعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية

 

ويخصص مشرف لكل "46" حاجا، وتتولى المؤسسة – في ضوء ما تسفر عنه النتيجة النهائية لاختيار المشرفين – تسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في تدريب المشرفين والحجاج أو التعامل مع المؤسسة وبعثة الحج وفقًا للمهام المكلف بها، بخلاف مهامه الإشرافية الأخرى كمشرف مجموعة، ويجوز تسمية أكثر من مشرف عام في حال وجود حجاج بالمحافظة في أكثر من مستوى، بحيث يتم تسمية مشرف عام لكل مستوى داخل كل محافظة.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن أنه لن تقبل أي طلبات إشراف أو ترشيح خارج تلك المنظومة ووفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالتعليمات، ويشترط أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية، كما أن عدم حضور المشرف المرشح للاختبارات في الموعد والمكان الذي تحدده المؤسسة يُعد بمثابة اعتذار منه عن طلب الإشراف المقدم

اختبارات تحريرية أونلاين من خلال الحاسب الآلي

ويعقد للمتقدمين الجدد اختبارات تحريرية أونلاين من خلال الحاسب الآلي بأحد المراكز المجهزة التي تحددها المؤسسة، ويشترط حصول المشرف على حد أدنى (65 درجة من أصل 100) لاجتياز الاختبار، ويتم إظهار وإعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار (لائق / غير لائق).

 

خطوات التظلم 

كما يحق للمشرف الذي لم يجتاز الاختبارات التحريرية التقدم بتظلم لإدارة المؤسسة للاطلاع على نتيجة درجاته، ويقدم التظلم باليد لإدارة المؤسسة بمقرها الكائن في الدور الأول – مبنى وزارة التضامن الاجتماعي – الحي الحكومي – العاصمة الجديدة، خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الاختبار، ويجب البت في الطلب واطلاع المشرف على درجاته خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ويتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية، وللمتقدمين من أصحاب الخبرات، وذلك من خلال لجان تشكلها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

