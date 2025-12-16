شروط التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية 2026

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026م بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر، وحتى 31 ديسمبر الجاري.

ضوابط اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام

واعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، حيث تشكل البعثة الإشرافية من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للشروط المحددة بقواعد اختيار المشرفين، والعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية، ويخصص مشرف لكل "46" حاجا، وتتولى المؤسسة – في ضوء ما تسفر عنه النتيجة النهائية لاختيار المشرفين – تسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في تدريب المشرفين والحجاج أو التعامل مع المؤسسة وبعثة الحج وفقًا للمهام المكلف بها، بخلاف مهامه الإشرافية الأخرى كمشرف مجموعة، ويجوز تسمية أكثر من مشرف عام في حال وجود حجاج بالمحافظة في أكثر من مستوى، بحيث يتم تسمية مشرف عام لكل مستوى داخل كل محافظة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لن تقبل أي طلبات إشراف أو ترشيح خارج تلك المنظومة ووفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالتعليمات، ويشترط أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية، كما أن عدم حضور المشرف المرشح للاختبارات في الموعد والمكان الذي تحدده المؤسسة يُعد بمثابة اعتذار منه عن طلب الإشراف المقدم، ويعقد للمتقدمين الجدد اختبارات تحريرية أونلاين من خلال الحاسب الآلي بأحد المراكز المجهزة التي تحددها المؤسسة، ويشترط حصول المشرف على حد أدنى (65 درجة من أصل 100) لاجتياز الاختبار، ويتم إظهار وإعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار (لائق / غير لائق).

الشروط الواجب توافرها في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عددًا

من الشروط الواجب توافرها في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، منها أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وأن يكون قد مر على قيدها سنة على الأقل حتى 31/12/2025، وأن تكون من الجمعيات أو المؤسسات التي تقدم منها حجاج لقرعة الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026م.

وترشح الجمعية أو المؤسسة متقدمًا واحدًا فقط بقرار صادر عن مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، وفي حال تخطي حجم المصروفات النقدية في آخر ميزانية معتمدة مبلغ 5 ملايين جنيه، يحق لها ترشيح عدد (2) مرشحين بقرار رسمي، وأن يكون آخر تقرير مراجعة عن أعمال الجمعية أو المؤسسة مرضيًا، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات قانونية أو مالية ما لم يتم تلافيها.

الشروط الواجب توافرها في المرشح

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها في المرشح صاحب الخبرة الإشرافية السابقة، منها:

أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المستوفاة للشروط، ويشترط في العضو العامل مرور عام على عضويته حتى 31/12/2025، وبالنسبة للمرشح عن مؤسسة أهلية يشترط أن يكون من المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الأمناء، كذلك أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل، ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية الصحيحة، وأن تتوفر له سابقة الخبرة الإشرافية على حج الجمعيات الأهلية، وألا يزيد السن على 60 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

شروط المرشح الجديد

أما فيما يتعلق بشروط المرشح الجديد، فأوضح عبد الموجود أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل (مر عام على العضوية حتى 31/12/2025)، وحاصل على مؤهل عالٍ ويتمتع بالثقافة الإدارية والدينية المناسبة، وألا يزيد السن عن 50 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا ويُحسب السن في 30/6/2026.

