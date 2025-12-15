الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في سوريا تقفز 7% مع تراجع حاد لليرة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
18 حجم الخط

شهدت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الإثنين، قفزة كبيرة بلغت نحو 7%، مدعومة بالصعود القوي للمعدن الثمين على المستوى العالمي، والتدهور المتسارع في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

تفاصيل الارتفاعات

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى قياسيا بلغ 1.45 مليون ليرة سورية (ما يعادل 122.7 دولار).

تزامن ارتفاع الذهب مع قفزة بنسبة 4.4% في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيث تراوح سعره بين 11750 ليرة للشراء و11800 ليرة للبيع.

أسعار الأعيرة المختلفة (بالليرة السورية)

وفقًا لمنصة "الليرة اليوم" المحلية، سجل سعر جرام الذهب «عيار 24» مستويات 1.64 مليون ليرة للشراء، و1.65 مليون ليرة للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب «عيار 22» مستويات 1.5 مليون ليرة للشراء و1.51 مليون ليرة للبيع بزيادة 6.8%، في حين سجل سعر جرام الذهب «عيار 21» نحو 1.44 مليون ليرة للشراء، و1.45 مليون ليرة للبيع بارتفاع 6.8%.

كذلك بلغ جرام الذهب «عيار 18» مستويات 1.23 مليون ليرة للبيع و1.24 مليون ليرة للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب «عيار 14» أكثر من مليون ليرة للشراء وللبيع.

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة.. هل يكسر الذهب الحاجز التاريخي قبل نهاية 2025.. وماذا ينتظر المستثمرون في العام الجديد؟

العامل العالمي يعزز الارتفاع

واصلت أسعار الذهب العالمية مكاسبها اليوم، مقتربة بقوة من ذروتها التاريخية، حيث تتجه نحو كسر الرقم القياسي السابق، ويأتي هذا الصعود مدعوما بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة عالميا، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع سعر الدولار الأمريكي خلال الشهرين الماضيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب أسعار الذهب السوق السورية جرام الذهب عيار 21 سعر صرف الدولار ارتفاع الذهب اسعار الذهب اليوم الليرة السورية مقابل الدولار اسعار الذهب العالمية أسعار الفائدة سعر الدولار

مواد متعلقة

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة.. هل يكسر الذهب الحاجز التاريخي قبل نهاية 2025.. وماذا ينتظر المستثمرون في العام الجديد؟

6560 جنيها لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في بيت الشعر العربي

أمي دائمة الدعاء علينا فماذا أفعل معها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads