أسعار الذهب في سوريا تقفز 7% مع تراجع حاد لليرة

شهدت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الإثنين، قفزة كبيرة بلغت نحو 7%، مدعومة بالصعود القوي للمعدن الثمين على المستوى العالمي، والتدهور المتسارع في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

تفاصيل الارتفاعات

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى قياسيا بلغ 1.45 مليون ليرة سورية (ما يعادل 122.7 دولار).

تزامن ارتفاع الذهب مع قفزة بنسبة 4.4% في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيث تراوح سعره بين 11750 ليرة للشراء و11800 ليرة للبيع.

أسعار الأعيرة المختلفة (بالليرة السورية)

وفقًا لمنصة "الليرة اليوم" المحلية، سجل سعر جرام الذهب «عيار 24» مستويات 1.64 مليون ليرة للشراء، و1.65 مليون ليرة للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب «عيار 22» مستويات 1.5 مليون ليرة للشراء و1.51 مليون ليرة للبيع بزيادة 6.8%، في حين سجل سعر جرام الذهب «عيار 21» نحو 1.44 مليون ليرة للشراء، و1.45 مليون ليرة للبيع بارتفاع 6.8%.

كذلك بلغ جرام الذهب «عيار 18» مستويات 1.23 مليون ليرة للبيع و1.24 مليون ليرة للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب «عيار 14» أكثر من مليون ليرة للشراء وللبيع.

العامل العالمي يعزز الارتفاع

واصلت أسعار الذهب العالمية مكاسبها اليوم، مقتربة بقوة من ذروتها التاريخية، حيث تتجه نحو كسر الرقم القياسي السابق، ويأتي هذا الصعود مدعوما بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة عالميا، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع سعر الدولار الأمريكي خلال الشهرين الماضيين.

