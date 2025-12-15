انتخابات النواب، غلق باب تصويت المصريين في نيوزيلندا وأستراليا والكوريتين واليابان

الإثنين 15 ديسمبر 2025
أغلقت لجان الاقتراع في سفارات وقنصليات مصر في دول نيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية واليابان، باب التصويت بعد انتهاء اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأغلقت اللجان باب التصويت في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت هذه الدول، فيما يستمر التصويت في دول أخرى وفقا التوقيت المحلي فيها.
جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر الجاري بالخارج في 139 مقرا انتخابيا في 117 دولة، وتجرى يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.

إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.
 ضوابط التصويت للمصريين في الخارج

وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

وتتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

