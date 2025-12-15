القاهرة السينمائي ناعيا محمد صابر عرب: قدّم مسيرة حافلة في الفكر والتاريخ والثقافة

18 حجم الخط

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، وأحد رموز الثقافة المصرية الذين أثروا الحياة الأكاديمية والإبداعية في مصر والوطن العربي.

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الدكتور محمد صابر عرب

وجاء في بيان مهرجان القاهرة السينمائي: “لقد قدّم الراحل الكبير مسيرة حافلة بالعطاء في مجالات الفكر والتاريخ والثقافة، وأسهم بإخلاص في دعم المؤسسات الثقافية والفنية، مؤمنًا بدور الثقافة في بناء الوعي والنهوض بالمجتمع”.

وتابع البيان: “يتقدم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وإدارته وجميع العاملين به بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان”.

الدكتور محمد صابر عرب

ولد الدكتور محمد صابر عرب عام 1948، وكان أستاذًا لتاريخ العرب الحديث في جامعة الأزهر، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية، كما حصل على جائزة النيل في العلوم الإجتماعية أيضا عام 2024.

شغل منصب وزير الثقافة في ثلاث حكومات متعاقبة، وتولى رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القيمة في التاريخ والسياسة والفكر، منها: الحركة الوطنية في مصر 1908-1914، حادث 4 فبراير 1942 والعلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، مدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث، تاريخ العرب الحديث، الأحزاب المصرية 1922-1953، أربعون عامًا على حرب السويس، وثائق مصر في القرن العشرين، أزمة مارس 1954 في الوثائق البريطانية، أوراق الدكتور طه حسين، الدين وغيرها.

