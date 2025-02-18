حجز قائد سيارة بتهمة تعطيل المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر

أمرت نيابة المطرية بحجز قائد سيارة بتهمة تعطيل المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه وتعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مدرس – مقيم بدائرة القسم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



عقوبة تعطيل حركة المرور



نصت المادة ( 75) من قانون المرور على الآتي: “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

قانون المرور الجديد

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على مشروعي قانون المرور مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/ الفقرة الأخيرة و35 البند (1) والفقرة الأخيرة والمادة 37 / البند 4 والمادة 81 مكررًا 3 من قانون الطفل.





مشروع قانون المرور الجديد

ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد في الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

تعديلات قانون المرور الجديد

ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة (51 مكررًا) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

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