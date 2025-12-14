الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة طعن مدرب جيم لشاب

التحقيق في الواقعة
تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في تسديد مدرب جيم طعنة لشاب أجنبي الجنسية في مشاجرة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلاف على "ثمن مشاريب" في كافيه. 

إجراء تحريات المباحث حول الواقعة

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات. 

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين عاطل 31 سنة أجنبي الجنسية وبين مالكة كافيه بسبب رفضه دفع الحساب "ثمن المشاريب" تدخل على إثرها مدرب جيم 28 سنة، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها مدرب الجيم بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه مسددا طعنة نافذة بالبطن للشاب الأجنبي، وأثناء مقاومة المصاب له أصيب المتهم بجرح قطعي باليد.


مدرب جيم يطعن أجنبي ببولاق الدكرور


البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة بالبطن، انتقل قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وألقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ads