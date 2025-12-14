محمد صبحي: مصر تتعرض لمؤامرات كبرى وهذه رسالتي للسيسي

18 حجم الخط

محمد صبحي، علّق الفنان الكبير محمد صبحي على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم الصحي له، معربًا عن امتنانه وتقديره لاهتمام الرئيس ومساندته.

شكر وتقدير لتوجيهات الرئيس السيسي

وقال محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: «أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه وتوصيته بالرعاية الصحية لي»، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس حرص الدولة على صحة أبنائها.

محمد صبحي ودعوة لمنظومة صحية متكاملة لكل المصريين

وشدد الفنان محمد صبحي على أن مصر في حاجة إلى منظومة صحية قوية وشاملة تخدم جميع المواطنين، خاصة في ظل تزايد الأوبئة عالميًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا رغم التحديات.

محمد صبحي: مصر مستهدفة ومطلوب دعم الدولة

وأشار الفنان الكبير إلى أن مصر تتعرض لمؤامرات كبيرة، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة على تجاوز التحديات، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويقوّي قيادتها وحكومتها.

محمد صبحي: التعليم والفن والصحة ركائز بناء الإنسان

وأكد محمد صبحي، موجها حديثه للرئيس السيسي والحكومة، أن التعليم والفن والصحة هم الأعمدة الأساسية لبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات، قائلًا إن هذه العناصر الثلاثة تصنع إنسانًا قويًا “يُرهب الأعداء”، مطالبًا بعودة مصر لتكون نموذجًا في أعظم منظومة تعليم كما كانت دائمًا.

رسالة محمد صبحي للشعب المصري

واختتم محمد صبحي تصريحاته بدعوة الشعب المصري إلى استعادة عظمته، مؤكدًا أن وعي الشعب وقوته هما السند الحقيقي للدولة في مواجهة كل من يتآمر عليها.

