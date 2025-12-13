ليتشي يتخطى بيزا بهدف في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق فريق ليتشي فوزًا مستحقًّا على حساب مضيفه بيزا كالتشيو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف الفوز الوحيد لصالح ليتشي اللاعب نيكولا شتوليتش في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة رفع فريق ليتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر

ميلان يفوز على تورينو ويتصدر الدوري

وكان ميلان قلب الطاولة على تورينو بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب تورينو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وبهذه النتيجة تصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع نابولي ولكل منهما 31 نقطة.

وكان ماركو باروني المدير الفني لفريق إيه سي ميلان بدأ مباراة تورينو، بالتشكيل على النحو التالي:

تشكيل ميلان أمام تورينو

حراسة المرمى: مايك مينيان.

الدفاع: فيكايو توموري - ماثيو جابيا - ستراهينيا بافلوفيتش - ديفيد بارتيساغي.

الوسط: أليكسيس ساليمايكيرس - روبن لوفتوس شيك - لوكا مودريتش - أدريان رابيو.

الهجوم: كريستوفر نكونكو - رافائيل لياو.

نابولي يفوز على يوفنتوس ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

وكان نابولي حقق فوزًا مهمًا على حساب ضيفه يوفنتوس بنتيجة 2-1 مساء الأحد في قمة مثيرة أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشرة للدوري الإيطالي.

ولعب النجم الدنماركي راسموس هويلاند دور البطولة في انتصار نابولي بعد أن سجل هدف التقدم بعد مرور 7 دقائق فقط، وتعادل التركي كينان يلديز لصالح يوفنتوس في الدقيقة 59 ولكن اللاعب هويلاند أعاد نابولي للتقدم في الدقيقة 78.

وكان روما قد تلقى الهزيمة أمام مضيفه كالياري بهدف نظيف مساء أمس الأحد بينما فاز كريمونينزي على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة 2-0 بينما تعادل لاتسيو مع بولونيا بنتيجة 1-1

