تشكيل إنتر ميلان لمباراة جنوى في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

أعلن كريستيان كيفو مدرب فريق إنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه جنوى، مساء اليوم الأحد، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان أمام جنوى

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، مانويل أكانجي، يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: رلوس أوجستو، بيتار سوتشيتش، بيوتر زيلينسكي، نيكولو باريلا، لويس هنريكي.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، بيو ايسبوسيتو.

فوز ليتشي على بيزا

حقق فريق ليتشي فوزًا مستحقًّا على حساب مضيفه بيزا كالتشيو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف الفوز الوحيد لصالح ليتشي اللاعب نيكولا شتوليتش في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فريق ليتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.