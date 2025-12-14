الأحد 14 ديسمبر 2025
الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة ويليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 16 من البريميرليج.

ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 30 نقطة ويليه تشيلسي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة ثم كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز السادس بنفس الرصيد قبل لقاءات اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1 آرسنال 36 نقطة 
2 مانشستر سيتي 31 نقطة
3 أستون فيلا 30 نقطة
4 تشيلسي 28 نقطة 
5 كريستال بالاس 26 نقطة
6 ليفربول 26 نقطة
7 مانشستر يونايتد 25 نقطة
8 إيفرتون 24 نقطة
9 برايتون 23 نقطة
10 سندرلاند 23 نقطة
11 توتنهام هوتسبير 22 نقطة
12 نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
13 فولهام 20 نقطة
14 بورنموث 20 نقطة
15 برينتفورد 19 نقطة
16 ليدز يونايتد 15 نقطة
17 نوتنجهام فوريست 15 نقطة
18 وست هام 13 نقطة
19 بيرنلي 10 نقاط
20 وولفرهامبتون نقطتان
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

وتستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات علي رأسهم مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 


كريستال بالاس مع مانشستر سيتي - 4 مساء 

وست هام مع أستون فيلا - 4 مساء 

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً 

نوتنجهام مع توتنهام  -4 مساء 

برينتفورد مع ليدز - 6.30 مساء 

وكانت الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت بـ 4 مباريات وشهدت التالي.

تشيلسي ضد إيفرتون  2-0
ليفربول ضد برايتون 2-0
بيرنلي ضد فولهام 2-3
آرسنال ضد وولفرهامبتون 2-1

وتختتم الجولة غدا الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث  في تمام الساعة 10 مساءً علي أرضية ملعب أولد ترافورد.

