فيلم تسجيلي يكشف عمق العلاقات المصرية القطرية في منتدى الأعمال المشترك

شهد منتدى الأعمال المصري القطري المشترك عرض فيلم تسجيلي تفصيلي سلط الضوء على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كاشفًا أن دولة قطر تعد من أكبر المستثمرين في مصر، باستثمارات ضخمة ومتنوعة تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، الخدمات، العقارات، والقطاع المالي.



واستعرض الفيلم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، مؤكدًا دورها كـمحور رئيس لحركة التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الإمكانات الهائلة التي توفرها المناطق الصناعية المتخصصة والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.



وقد مهد هذا العرض الطريق لفتح آفاق واسعة لضخ استثمارات قطرية جديدة في قطاعات واعدة مستقبليًا.

وأكد الفيلم على التطورات الكبيرة التي طرأت على حركة التجارة الثنائية، والتي تشهد نموًا ملحوظًا في تبادل سلع رئيسية تشمل منتجات البترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى مجموعة واسعة من السلع الصناعية والغذائية، مما يعكس الشراكة الاقتصادية الآخذة في التعمق بين القاهرة والدوحة.

