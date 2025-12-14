الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كثافة مرورية أعلى دائري السلام بسبب انقلاب تريلا

كثافة مرورية، فيتو
كثافة مرورية، فيتو
18 حجم الخط

شهد الطريق الدائري بمدينة السلام بالقاهرة، حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق، ما أدى إلى ظهور كثافة مرورية.

انقلاب تريلا أعلى دائري السلام 

وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الدائري بالسلام.

انتقلت قوات المرور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة ونش لرفع التريلا من نهر الطريق، وإزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وجرى التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة الحالة المرورية بالمكان.

 

حالة المرور في الجيزة

وفي سياق آخر، شهدت محاور الجيزة الرئيسية انتظامًا نسبيًّا في الحركة، مع ظهور تباطؤ محدود أعلى محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.

كما ظهرت كثافات صباحية اعتيادية على شارع الهرم خاصة عند المريوطية والمطبعة، بينما يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل الجامعة.

الحركة المرورية في القليوبية

سجل الطريق الزراعي زحامًا واضحًا للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.

كما يشهد محور بنها الحر انتقالًا طبيعيًا للحركة دون مؤثرات كبيرة، بينما تظهر بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.

استمرار الحملات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، وإزالة الإشغالات على الطرق، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات والمارة، مع دعوة المواطنين للالتزام بقواعد القيادة وترشيد استخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنقلاب تريلا أعلى دائري السلام دائرى السلام إنقلاب تريلا أعلى دائري الطريق الدائري بمدينة السلام الدائري بمدينة السلام مدينة السلام الإدارة العامة لمرور القاهرة مرور القاهرة الطريق الدائري بالسلام

مواد متعلقة

تجديد حبس سائق اغتصب سيدة داخل "ميكروباص" أعلى دائري السلام

حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام

القبض على سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام

الأكثر قراءة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads