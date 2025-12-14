كثافة مرورية أعلى دائري السلام بسبب انقلاب تريلا

18 حجم الخط

شهد الطريق الدائري بمدينة السلام بالقاهرة، حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق، ما أدى إلى ظهور كثافة مرورية.

انقلاب تريلا أعلى دائري السلام

وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الدائري بالسلام.

انتقلت قوات المرور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة ونش لرفع التريلا من نهر الطريق، وإزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وجرى التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة الحالة المرورية بالمكان.

حالة المرور في الجيزة

وفي سياق آخر، شهدت محاور الجيزة الرئيسية انتظامًا نسبيًّا في الحركة، مع ظهور تباطؤ محدود أعلى محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.

كما ظهرت كثافات صباحية اعتيادية على شارع الهرم خاصة عند المريوطية والمطبعة، بينما يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل الجامعة.

الحركة المرورية في القليوبية

سجل الطريق الزراعي زحامًا واضحًا للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.

كما يشهد محور بنها الحر انتقالًا طبيعيًا للحركة دون مؤثرات كبيرة، بينما تظهر بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.

استمرار الحملات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، وإزالة الإشغالات على الطرق، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات والمارة، مع دعوة المواطنين للالتزام بقواعد القيادة وترشيد استخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

