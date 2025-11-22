السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية
18 حجم الخط

أصدرت نقابة المهن الموسيقية تحذيرات شديدة اللهجة لجميع الفنانين والفرق الموسيقية المشاركة في حفلات رأس السنة 2026، مؤكدة أن أي تجاوز على المسرح، سواء شعارات أو ألفاظ مسيئة، لن يتم التسامح معه.

وقالت مصادر داخل النقابة: إن المجلس شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعروض الفنية، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للعقوبات التأديبية التي قد تصل للإيقاف والشطب.

وأضافت المصادر أن النقابة وضعت خطة متابعة صارمة خلال الاحتفالات، تشمل:

مراقبة الأداء على المسرح لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.

منع أي شعارات سياسية أو دينية قد تسبب توترًا بين الجمهور.

متابعة المحتوى المقدم سواء كلمات الأغاني أو التعليقات المباشرة للفنانين.

وأكدت المصادر أن النقابة تهدف من هذه الإجراءات الحفاظ على سمعة الوسط الفني وضمان تقديم حفلات آمنة وجاذبة للجمهور دون تجاوزات أو إساءات، مع توجيه رسالة واضحة لجميع الفنانين بأن الالتزام هو شرط أساسي للمشاركة في أي فعالية رسمية تحت إشراف النقابة.

واختتمت المصادر بالقول: “نحن مع كل فنان ملتزم ومحترم لجمهوره، لكن أي خروج عن القواعد سيواجه بحزم، حفاظًا على الفن والموسيقى المصرية”.

الفرق الموسيقية الاحتفالات المصرية حفلات رأس السنة

