صابر الرباعي: شرف كبير أن أشارك في ختام مهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)

أحيا الفنان صابر الرباعي الفاصل الثاني من حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته 33، التي يديرها المايسترو تامر غنيم، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام رئيس المهرجان، والذي اختار اسم كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة الحالية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

صابر الرباعي (1) صابر الرباعي (2) صابر الرباعي (3) صابر الرباعي (4)

وقال صابر الرباعي خلال كلمته بالحفل: “شرف كبير أن أكون متواجدا في ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، أمام هذا الجمهور العزيز الذي تعودت عليه وتعود علي ”.

وقدم الفنان صابر الرباعى مجموعة متنوعة من الأغاني، حيث ضم برنامج حفله في ختام مهرجان الموسيقى العربية أغنيات اللي شارينا، بلغ اعتذاري، أعز الحبايب، ببساطة، أجمل نساء الدنيا، مخزون السعادة، عمري الجديد، واحشني جدا، دارت الأيام، أتحدى العالم، جرحي ما شفي، عاللي جرى، سيدي منصور.

سوما تتغنى بأعمال فيروز ووردة الجزائرية

وكانت قد افتتحت الفنانة سوما الفاصل الأول من الليلة الأخيرة لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدمت باقة متنوعة من الأغنيات، وضم برنامجها في الحفل "لو كنا بنحبها" كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، "ده حبيبي" كلمات نصر محروس وألحان عزيز الشافعي، "مقدرش أقول" كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد الصاوي، "التوبة" كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، "اللي في عيني" كلمات نصر محروس وألحان وليد سعد، "أجدع صحاب" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، "أكدب عليك " كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجى.

كما قدمت الفنانة سوما ميدلي لمجموعة من أغنيات فيروز وهى بكتب اسمك، آخر أيام الصيفية، البنت الشلبية، حنا السكران، سهر الليالي.

صابر الرباعي (5) صابر الرباعي (6) صابر الرباعي (7) صابر الرباعي (8) صابر الرباعي (9) صابر الرباعي (10) صابر الرباعي (11) صابر الرباعي (12) صابر الرباعي (1)

الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية 33

شهدت ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33، تكريم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة للفائزين في المسابقات الرسمية المصاحبة لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

