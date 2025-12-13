السبت 13 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية

الدكتور بدر عبد العاطى،
الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو
تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية يفرض تحديات عاجلة على المدنيين، وتؤكد دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونجولية.

الالتزام باتفاق واشنطن للسلام

وتشدد مصر على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني، على النحو الذي يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار، مؤكدة على أهمية الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطارًا أساسيًا لبناء الثقة وتخفيف التوتر، وضرورة تنفيذ ما نص عليه من خطوات عملية لتحقيق السلام في شرق الكونجو الديمقراطية.

أهمية وقف الأعمال العدائية

كما تشدد مصر على أهمية وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتؤكد الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.

تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة السكان المتضررين

وتجدد مصر دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة السكان المتضررين ومساندة كل جهد يسهم في ترسيخ السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

