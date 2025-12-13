وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات بالسنطة في الغربية

18 حجم الخط

شهدت قرية أشناواي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة أسفرت عن وفاة شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله بإحدى مغاسل السيارات.

بلاغ للجهات الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا يفيد بوفاة الشاب شعبان صابر الزنطاحي إثر تعرضه لماس كهربائي داخل مغسلة سيارات تزامنا مع سقوط الأمطار أثناء سعيه على لقمة عيشه.

نقل الجثمان للمستشفي

تم نقل الجثمان إلى مستشفى السنطة العام حيث تبين وفاته متأثرا بإصابته، وجاري اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

التصريح بدفن الجثمان

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحادث والتصريح بدفن الجثمان بقرية اشناواى مركز السنطة.

بحيرات من المياه، الأمطار تغرق شوارع المحلة بالغربية

وتعرضت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية أمس الجمعة لهطول أمطار غزيرة، مما أدى غرق الشوارع بمياه الأمطار وكذلك المناطق المنخفضة والطرق السريعة

نشر سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار

وكلف اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، على الفور بنشر سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار ومتابعة جهود الأحياء في إزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين والطرق والمناطق المنخفضة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين خدمات المرافق المقدمة للمواطنين وذلك نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية على مدار عدة أيام متتالية.

جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة مع التأكيد على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أي طارئ وضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة موجة الطقس الحالية في إطار ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض عدد من المحافظات لتقلبات جوية تشمل رياحا مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

