هالاند يتصدر وموقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 16

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع هالاند نجم مانشستر سيتي علي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 16 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 16

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 15 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف

3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

4- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

4- فيل فودين مانشستر سيتي 6 أهداف

4- ريتشارليسون توتنهام 6 أهداف

5- هوجو ايكتيكي ليفربول 5 أهداف

5- بيدرو نيتو تشيلسي 5 أهداف

5- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 5 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 5 أهداف

5- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 5 أهداف

5- زيان فليمينج بيرنلي 5 أهداف

6- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف

6- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف

6- بوكايو ساكا آرسنال 4 أهداف

6- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف

6- لياندرو تروسارد آرسنال 4 أهداف

6- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

6- جواو بيدرو تشيلسي 4 أهداف

6- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف

6- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف

6- كيرنان ديوسبري هال إيفرتون 4 أهداف

6- دونيل مالين أستون فيلا 4 أهداف

6- إميليانو بوينديا أستون فيلا 4 أهداف

6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف

6- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف

6- جارود بوين وست هام 4 أهداف

6- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

6- هاري ويلسون فولهام 4 أهداف

6- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 4 أهداف

6- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات قوية.

ويلتقي تشيلسي ضد إيفرتون في الخامسة مساءً، وليفربول ضد برايتون في نفس الموعد، كما يلتقي بيرنلي ضد فولهام في تمام الساعة 7:30 مساءً وأخيرا يستضيف أرسنال متصدر لترتيب نظيره وولفرهامبتون في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة باليوم الأول من الجولة الـ 16.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد

بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور

آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم

برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الاثنين 15 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.