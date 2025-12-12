ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 16

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 30 نقطة قبل الجولة الـ 16 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 16

1- آرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 31 نقطة

3- أستون فيلا 30 نقطة

4- كريستال بالاس 26 نقطة

5- تشيلسي 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 25 نقطة

7- إيفرتون 24 نقطة

8- برايتون 23 نقطة

9- سندرلاند 23 نقطة

10- ليفربول 23 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 22 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة

13- بورنموث 20 نقطة

14- برينتفورد 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- ليدز يونايتد 15 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

18- وست هام 13 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات علي رأسهم ليفربول ضد برايتون وتشيلسي ضد إيفرتون.

ويلتقي مانشستر سيتي في اليوم الثاني للجولة أمام كريستال بالاس فيما تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد

بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور

آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم

برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الاثنين 15 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد

