غلق ورشة مخالفة تسببت في إزعاج السكان بالعمرانية (صور)

شن حي العمرانية، غرب الجيزة، حملة مكبرة أسفرت عن تشميع ورشة ميكانيكي تعمل بدون ترخيص بشارع المعاون.



وجاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، وبإشراف ومتابعة ميدانية من محمد سعيد، نائب رئيس الحي، وذلك استجابة لشكاوى عديدة من سكان المنطقة تضرروا من الضوضاء والإزعاج الناتج عن عمل الورشة في أوقات متأخرة وتجاوزها للمواعيد المقررة.



وأكد محمد سعيد أن الحي لن يتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار براحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ على مختلف الأنشطة التجارية والحرفية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة.



وأضاف نائب رئيس الحي أن الورشة المخالفة كانت تعمل بشكل عشوائي، وتسببت في تعطيل حركة المرور وإلقاء المخلفات بشكل غير لائق، مما استدعى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود حي العمرانية في الاستجابة السريعة لشكواهم والعمل على توفير بيئة سكنية هادئة وآمنة.



يُذكر أن حي العمرانية يولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل دور الرقابة والتفتيش على كافة الأنشطة التي تتم داخل نطاقه، وذلك حرصًا على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.



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