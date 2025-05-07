ماراثون الأهرامات في مصر يحتل المركز الأول عالميا كأروع مسار جري

صنفت مجلة ناشيونال جيوغرافيك ماراثون الأهرامات كـ"أروع مسار جري في العالم"، متفوقًا على أشهر مسارات الجري في أوروبا وأمريكا وآسيا.

ويقام ماراثون الأهرامات سنويًّا في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث يجري آلاف العدائين من مختلف أنحاء العالم وسط خلفية بانورامية فريدة تضم أهرامات الجيزة الثلاثة: خوفو، خفرع، ومنقرع، في مشهد يمزج بين الرياضة والتاريخ والحضارة الإنسانية.

تجربة استثنائية للعدّائين والزوار

ويعد الماراثون تجربة استثنائية للعدّائين المحترفين والهواة على حد سواء، حيث لا تقتصر المشاركة فيه على التحدي البدني فقط، بل تتضمن أيضًا جولة ثقافية فريدة في أحد أعظم مواقع التراث العالمي.

وتساهم هذه الفعالية في تنشيط السياحة الرياضية والثقافية في مصر، وتقديم صورة حضارية حديثة عن الدولة.

السباق يجمع بين الرياضة والتاريخ

وقالت ناشيونال جيوغرافيك في تقريرها إن "ماراثون الأهرامات يقدم تجربة لا مثيل لها، حيث يركض المشاركون في قلب التاريخ، محاطين بأعظم إنجازات البشرية، مما يجعل من الحدث مزيجًا مثاليًا بين اللياقة البدنية والثقافة العريقة".

اهتمام عالمي ومشاركة واسعة

وشهد الماراثون في دورته الأخيرة مشاركة أكثر من 10 آلاف عدّاء من أكثر من 80 دولة، في سباقات مختلفة تشمل 5 كيلومترات، 10 كيلومترات، ونصف ماراثون (21 كم)، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام الدولي بالحدث.

مصر على خارطة السياحة الرياضية العالمية

ويعكس هذا التصنيف العالمي لماراثون الأهرامات قدرة مصر على تنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة للسياحة الرياضية، في ظل رؤية الدولة لتطوير قطاع السياحة وتنويع مصادر الدخل القومي.

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