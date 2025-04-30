استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للجودو بعد مشاركتها الناجحة في بطولة إفريقيا للجودو، التي أُقيمت في كوت ديفوار خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، وسط منافسة قوية من مختلف منتخبات القارة.

وحقق المنتخب الوطني إنجازًا كبيرًا بتصدره جدول الميداليات بعد حصد 10 ميداليات متنوعة، بواقع 5 ذهبيات، وفضية واحدة، و4 برونزيات، ليؤكد مواصلة رياضة الجودو المصرية تطورها ونجاحها على الساحة القارية.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الجودو بعد التتويج ببطولة أفريقيا

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة، نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام الإدارة العامة لأداء المنتخبات القومية، حيث نقل تهنئة الوزير لأبطال المنتخب وأشاد بالأداء المشرف والمتميز للاعبين واللاعبات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق هو ثمرة للجهود المبذولة من الاتحاد المصري للجودو، وأحد ثمار خطة الوزارة في دعم الألعاب الفردية وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يساهم في رفع علم مصر بالمحافل الدولية.



أشرف صبحي يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

فيما زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك على هامش فعاليات بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين، المقامة حاليًا باستاد القاهرة الدولي.

تأتي الزيارة في إطار دعم جهود التوعية والتثقيف بمخاطر تعاطي المنشطات، حيث أطلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، حملة شاملة للتوعية بمخاطر المنشطات وأهمية النزاهة الرياضية.

أشرف صبحي يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين

وقد كان في استقبال وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حيث استعرضت جهود المنظمة في نشر الوعي بين الرياضيين الناشئين وتوضيح الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تعاطي المواد المحظورة رياضيًا.

أشرف صبحي يزور جناح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال بطولة إفريقيا للسباحة للناشئين

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، فعاليات النسخة السادسة عشرة من البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين، والتي انطلقت اليوم الأربعاء بمشاركة 32 دولة، ويستضيفها مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور محمد ديوب، رئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب المائية، وعدد من ممثلي الاتحادات الوطنية الإفريقية المشاركة.

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

وفي بداية كلمته، رحّب الدكتور أشرف صبحي بوفود الدول المشاركة في المنافسات، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من الاتحاد المصري للسباحة في تنظيم البطولة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة مصر وريادتها في استضافة البطولات الدولية.

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحو دعم العلاقات الرياضية مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر باتت واحدة من أبرز الدول على مستوى القارة في مجال تنظيم واستضافة البطولات الرياضية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وخبرات تنظيمية متراكمة.

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن دعم الدولة للرياضة لا يقتصر على الجانب المحلي، بل يمتد ليشمل تعزيز الدور المصري في المحافل القارية والدولية، بما يسهم في توطيد العلاقات مع الشعوب الشقيقة، وتحقيق الاستفادة المشتركة في مجالات الرياضة والتنمية والشباب.

أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الأفريقية للسباحة للناشئين

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة ستواصل تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية الوطنية، وتوفير المناخ المناسب للأبطال المصريين للمنافسة والتميز على المستويات كافة.

من جانبه، رحب المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالوفود المشاركة في المنافسات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في فعاليات البطولة.

وقال إدريس: “إنه لشرف كبير أن تستضيف مصر أكبر بطولة إفريقية للسباحة بمشاركة 32 دولة، في ظل دعم غير محدود من الدولة المصرية لاستضافة الفعاليات الرياضية العربية والإفريقية والدولية، الأمر الذي ساهم في تصدر الرياضة المصرية للمشهد القاري في السنوات الأخيرة.”

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