أول تريلر تشوقي لمسلسل LANTERNS

طرحت شركة DC، أول تريلر تشويقي لمسلسها المرتقب LANTERNS، المقرر عرضه في بداية العام المقبل. 

ووصلت مدة التريلر لـ ١٠ ثواني، تضمنت لقطات مشوقة ومثيرة من المسلسل.

https://x.com/NexusPointNews/status/1999467680634667179

 

انضمام لورا ليني إلى طاقم عمل مسلسل LANTERNS

 كشفت تقارير صحفية، عن انضمام الممثلة الشهيرة لورا ليني، لطاقم عمل مسلسل LANTERNS، فيما لم تذكر التقارير، تفاصيل الدور الذي ستجسده الممثلة.

 أصدرت استديوهات دي سي للأبطال الخارقين، أول صورة من مسلسلها المنتظر LANTERNS.

فيما كشفت دي سي، أن مسلسل "Lanterns" سيكون موجهًا للكبار وغريبًا للغاية.

Image

فيما أعلنت شبكة قنوات HBO، عن عرض الموسم الأول من مسلسل Lanterns، في عام 2026 حصريا عبر شاشتها.

فيما كشفت الممثلة بورنا جاجاناثان، أن مسلسل Lanterns، بدأ في مرحلة اختبار ما قبل التصوير، مشيدة بنص المسلسل قائلة: “إنه أفضل نص خيال علمي قرأته على الإطلاق”.

 

انضمام الممثلة "بورنا جاجاناثان" لطاقم عمل مسلسل Lanterns

وأعلنت شركة دي سي، عن تعاقدها رسميا، مع الممثلة "بورنا جاجاناثان" للمشاركة في مسلسل "Lanterns" المقرر عرضه على شبكة قنوات HBO.

وأوضحت شركة دي سي أن الممثلة "بورنا جاجاناثان"، ستجسد دور شخصية تدعى “زوي” والتي توصف بأنها واثقة من نفسها ومتوازنة في أي موقف يحدث حولها.

تفاصيل مسلسل Lanterns

ويتبع مسلسل Lanterns، هال جوردان برفقة المجند الجديد في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت أثناء يحققهما، في لغز غامض عن جريمة قتل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

 

Image

تفاصيل تعاون شركة DC وشبكة HBO لإنتاج مسلسل Lanterns

 أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة، 'DC'، عن تعاونها مع شبكة HBO، لإنتاج مسلسل السوبر هيرو، Lanterns.

وأوضحت شركة DC، أن مسلسل Lanterns، سيتكون من ثماني حلقات، ويتبع المسلسل هال جوردان برفقة المجند الجديد، في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت، أثناء عملهم في التحقيق حول لغز غامض عن جريمة قىَل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

