وفد اقتصادي تركي يزور غرفة القاهرة لبحث سبل التعاون في هذه المجالات

استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري وفد من غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا التركية برئاسة إسين جورال أرجات، أمس الخميس، لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.

واستقبل الوفد التركي المهندس طارق السلاب عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وممثل الغرفة لدي الاتحاد العام للغرف التجارية وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بمشاركة عدد من منتسبي غرفة القاهرة من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.



وفي مستهل الاجتماع رحب المهندس طارق السلاب بأعضاء الوفد التركي، مشيرا إلى أهمية بناء جسور جديدة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وأن هذا اللقاء هو بداية للقاءات أخرى في الفترة القادمة تترجم العلاقات المتميزة بين البلدين الي نتائج تعاون اقتصادي جديد يدعم اقتصاد البلدين.

تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الشركات

وأشاد "السلاب" بأهمية الانشطة التي يمثلها الوفد التركي والتي من الممكن أن تفتح آفاقا جديدة لزيادة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وهو ما سيتم التركيز عليه في المرحلة القادمة من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الشركات بغرفة القاهرة والغرفة التركية من أجل التعاون في كافة المجالات والتصنيع المتبادل ونسعى لزيادة التبادل التجاري المشترك.

ورحب أحمد الوسيمي بالوفد التركي في غرفة القاهرة بيت التجار، مشيرا إلى روح التعاون بين مصر وتركيا بقيادة زعيمي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا على الصعيد السياسي، أما على المستوى الاقتصادي فهناك تعاون بناء ومثمر بين مجتمع الأعمال في مصر وتركيا ونزور تركيا باستمرار لبحث سبل التعاون ومعرفة الجديد بها كما يحدث في مصر بها جديد يوما بعد الآخر.

غرفة القاهرة تستقبل الوفد التركي



وقال "الوسيمي" إن مصر بها تطور غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة بداية من البنية التحتية مثل شبكة الطرق والكباري والكهرباء والمدن الصناعية والتجارية والاسكان ولكن الميزان التجارية بين البلدين لا يتناسب مع حجمهما وهو ما يجب أن نعمل علي زيادته في الفترة القادمة.

وأشار الي أهمية الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين والمصنعيين، مضيفا “ قانون الاستثمار الجديد سيساعد التجار والصناع والمستثمرين، ونستفيد من التكامل بين البلدين وغرفة القاهرة تقدم خدمات لأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات وبها أكثر من 63 شعبة تضم كافة المجالات وهي من أعرق الغرف التجارية علي مستوي الشرق الأوسط والأهم أن نسعى لزيادة التكامل الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين”.

من جانبها أعربت رئيسة غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا عن سعادتها بالاستقبال والترحيب من قبل مسئولي غرفة القاهرة، قائلة “هذه أول زيارة من الغرفة لمصر ولكن قمنا بزيارة مصر بشكل منفصل أو زيارات متفرقة وليست كغرفة”.

وأشارت إلى أن تركيا تعتبر من أكبر الدول في مجالات الإنتاج والتصنيع في مختلف الصناعات والصناعات المغذية لها وتتميز في الصناعات الدفاعية وهناك تجمعات متخصصة في مجال السيراميك والزجاج والصناعات المغذية للسيارات وهناك منطقة في تركيا لصناعة السيارات وصناعتها المغذية.

وتابعت رئيسة غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا: “نعلم أن هناك ضخ استثمارات كثيرة في مصر مؤخرا وتزداد باستمرار، ومصر متفوقة من ناحية تكلفة التصنيع والعمالة والطاقة، وتركيا بها بنية تحتية مهمة للصناعة من ناحية التصنيع ومستمرة في ذلك وأن التجارة الثنائية في زيادة وقوية بين البلدين، وهدفنا من هذه الزيارة هو زيادة التجارة الثنائية بين مصر وتركيا، وأدعو مسئولي غرفة القاهرة لزيارة تركيا في أقرب وقت”.

وخلال اللقاء تم التعارف بين أصحاب الشركات من منتسبي غرفة القاهرة وأصحاب الشركات من ممثلي الوفد التركي.

وتضمن الوفد التركي، مستثمرين في عدة مجالات منها " الزجاج - السيارات وصناعتها المغذية – الغذاء – الصناعات الدفاعية – مكن الأغذية – المطاعم- الخدمات الصحية – السيراميك والرخام –الدهانات – الإنشاءات – المواد الخام الكيميائية –موبيليا المكاتب- الأجهزة المنزلية – الخدمات الصحية".

