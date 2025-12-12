السفير المصري في لندن يقدم أوراق اعتماده لملك بريطانيا

الجمعة 12 ديسمبر 2025
قدّم السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، أوراق اعتماده إلى الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، خلال مراسم ملكية رسمية أقيمت في قصر باكنجهام بالعاصمة لندن.

قوة العلاقات الثنائية

نقل السفير سويلم إلى الملك، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المتحدة بدوام التقدم والازدهار، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة البناء على قوة العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي خلال المرحلة الراهنة، تمهيدًا للزيارة المقررة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر مطلع العام القادم، والتي ستشهد الإعلان عن ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس إرادة البلدين في تعزيز كافة أوجه التعاون السياسي الإقليمي والدولي، فضلًا عن عقد منتدى أعمال يضم كبريات الشركات المصرية والبريطانية.

وتطرّق الحديث إلى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أعرب الملك عن التطلع لزيارة هذا الصرح الحضاري الفريد، مشيدًا بما يمثّله من إضافة نوعية على خريطة المتاحف العالمية، وبما يجسّده من تعبير معاصر عن عُمق الحضارة المصرية ودورها في تاريخ الإنسانية، فضلًا عمّا يتيحه من آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثقافي بين مصر والمملكة المتحدة.

 وفي هذا الإطار، أبدى شكره للهدية التذكارية الفريدة التي تلقّاها بهذه المناسبة، والتي تمثلت في مجسم مصغّر للمتحف المصري الكبير، تحمل إحدى قطعه اسم "المملكة المتحدة"، في إشارة رمزية إلى عُمق الروابط التاريخية بين البلدين واستمرار التواصل بينهما عبر العصور، وحرص الملك على وضع القطعة التي تحمل اسم "المملكة المتحدة" في المجسم.

 تناول اللقاء كذلك إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، باعتباره ركيزة لترسيخ السلام والأمن الدولي، حيث أشاد الملك بالدور التاريخي لمصر كجسر للتواصل الحضاري والديني، وما تمثّله من نموذج للوسطية والتعايش والاحترام المتبادل، مؤكدًا دعمه للمبادرات الهادفة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف.

‎في نهاية اللقاء، رحّب الملك بالسفير المصري، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، والعمل بالتعاون مع الحكومة البريطانية على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مثمنًا الدور المحوري لمصر في المنطقة، وحرص المملكة المتحدة على استمرار العمل المشترك.

