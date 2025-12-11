محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام تركيا لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

18 حجم الخط

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، دينيز جانكايا قنصل عام تركيا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توسيع مجالات التعاون المصري– التركي ودعم الشراكات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين الجانبين.

في مستهل اللقاء؛ رحّب المحافظ بالقنصل التركي مؤكدًا متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، بينما أعربت القنصل عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أن هذا يعكس ما يتميز به المجتمع المصري من كرم وضيافة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، حيث أكد المحافظ استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لعمل القنصلية، كما أفادت القنصل بأن العديد من المواطنين الأتراك يقيمون بالإسكندرية بهدف التجارة والاستثمار، وأن القنصلية تتابع باستمرار أوضاعهم واحتياجاتهم.

وفي الإطار ذاته؛ ناقش الطرفان فرص زيادة الاستثمارات التركية بالمحافظة، خاصة في قطاعات التجارة والصناعات المختلفة، إلى جانب التعاون في تنظيم مهرجان ثقافي تركي بالإسكندرية، ودعم السياحية المتبادلة. كما رحّب المحافظ بفكرة إنشاء حديقة على الطراز التركى بالمحافظة كرمز لتوثيق العلاقات المتميزة.

كما استعرضت القنصل الدور الثقافي المهم الذي يقوم به المركز الثقافي التركي "يونس إمره" في نشر اللغة والثقافة التركية، وقد أشاد المحافظ بهذا الدور. فيما أثنى الملحق التجاري التركي على التطور الصناعي الذي تشهده منطقة برج العرب، والتي تضم العديد من المصانع التركية الرائدة.

واختُتم اللقاء بدعوة محافظ الإسكندرية للقنصل العام لحضور فعاليات المحافظة المقبلة تعزيزًا لروح التعاون، فيما وجهت القنصل دعوة للمحافظ لزيارة المصانع التركية ببرج العرب والعامرية، كما اقترحت بحث إمكانية التعاون مع المدن التركية الساحلية بهدف دعم آفاق التعاون المشترك.

