اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع البرتقال واليوسفي في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 تباينًا واضحًا بين الاستقرار في عدد من الأصناف، وارتفاع محدود في بعض الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 10 و13 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 10 إلى 13 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة: بين 12 و20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البرتقال الملكي / كيموكوات بين 20 و25 جنيهًا.

اليوسفي: بين 7 و17 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

فاكهة موسمية

التين البرشومي: بين 18 و28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الجوافة: من 14 إلى 24 جنيهًا.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 15 إلى 25 جنيهًا.

الكنتالوب: بين 6 و12 جنيها.

الكاكا: بين 25 و35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

المانجو كيت: بين 40 و70 جنيهًا.

مانجو مستورد سوداني: بين 40 و50 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز الصعيدي: بين 17 و27 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 33 و37 جنيهًا.

الموز المغربي: من 25 إلى 31 جنيهًا.

 

