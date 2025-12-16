عذرا وزير الأوقاف.. الفلاحين غلابة

18 حجم الخط

سيدي وزير الأوقاف:

يا من اعتدنا أن نراه بوجه طيب وإطلالة تفيض سماحة ورحابة صدر وخطاب لا يعرف إلا الحكمة والهدوء نكتب إليكم اليوم وقد أثقلت هموم الفلاحين كاهلهم وظلوا يرددون في حسرة: “يا رب الرحمة.. إحنا غلابة”.

فوجئ آلاف المستأجرين لـ أراضي الأوقاف الزراعية بقرار رفع القيمة الإيجارية للفدان من 19 ألف جنيه سنويًا إلى 50 ألف جنيه قفزة حادة لا يستوعبها عقل فلاح بسيط، يعيش على رزق يومه ولا تحتملها ميزانيات مساكنها الحقول، ولا تتناسب مع واقع زراعي يتقلب ما بين ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتذبذب العائد الذي لم يعد يكفي لفتح بيت.

هذا القرار من وزارة الأوقاف جاء دون تمهيد كاف لم يضرب فقط حسابات الفلاحين بل أصابهم بالقلق والخوف من مستقبل مجهول، خاصة لمن قضوا سنوات يستأجرون هذه الأراضي ويعمرونها بعرقهم وجهدهم ويدفعون المبالغ المستحقة عليهم دون تأخير.

ولا أحد يختلف ونحن أول المناصرين على أن هيئة الأوقاف يجب أن تدار بعقل اقتصادي رشيد، وأن أموالها أمانة لا يجوز التفريط في قرش واحد منها فهي مال الله ولها مكانتها وقدسيتها.



وكنا ولا نزال من المطالبين بإدارة هذه الثروة القومية بأساليب حديثة تعتمد على المحاسبة والاقتصاد والخبرة، لكن الإدارة الاقتصادية لا تتناقض مع الرحمة ولا تنفصل عن مراعاة ظروف الواقع، ولا تقف ضد التدرج الحكيم الذي يوازن بين حق الدولة وحق الفلاح.

سيدي:

الفلاح ليس تاجرا يحتكر سلعة ولا مستثمرا يملأ حساباته بالملايين.. الفلاح رجل عاش عمره بين تعب النهار وعرق الجبين يعتمد على الله ثم على الأرض التي يحرثها، وهو أول من يلتزم بالسداد إذا قدر عليه ما يطاق.

لذلك فإن رفع القيمة الإيجارية بهذا الشكل المفاجئ يستحق إعادة نظر وربطه بدراسات واقعية للسوق حتى لا يتحول القرار رغم نواياه الطيبة إلى عبء لا يقدر عليه أكثر أبناء الريف.

نكتب اليوم ليس اعتراضا بل مناشدة.. ليس انتقادا.. بل استغاثة.. ليس رفضا.. بل بحثا عن عدل يحفظ للأوقاف حقها وللفلاح كرامته.. لعل رسالتنا تصل إلى قلب مسئول لم نر منه إلا الخير ولعل صوت الفلاح الغلبان يجد رحمة في قرارات الوزارة.. فالغلابة يا سيادة الوزير ليس لهم بعد الله إلا حكمتكم.

