فجوات في الدخل والسياسة والهوية، تزايد الانقسام بين الأمريكيين السود الأصليين والمهاجرين الجدد

أكدت جريدة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من تنامي الانقسام بين الأمريكيين السود الأصليين والوافدين الجدد من المهاجرين.

وبحسب موقع "بي بي سي"، فإن المقال الذي خطه الكاتب الأمريكي "ثيودور آر جونسون" يكشف "وجود فجوات في الدخل والتعليم والسياسة والهوية بين الفريقين".

أمريكا تستعيد عنصريتها ضد السود

يؤكد جونسون في مقاله بعنوان "هناك أمريكتان سوداوان" أن "المشهد الأمريكي الحالي يذكر بأوائل الستينيات، حين كان يجري رفض دخول دبلوماسيين أفارقة إلى الفنادق والمطاعم على الطرق السريعة لمجرد لون بشرتهم"، في إشارة إلى أن المهاجرين الجدد باتوا يعاملون مثل الأمريكيين الأفارقة الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ قرون.

لكنه يوضح أن الصورة اليوم تغيرت: فواحد من كل خمسة أمريكيين سود هو مهاجر أو ابن مهاجر، وهذه التركيبة الجديدة أضافت تنوعا إلى حياة السود في أمريكا، لكنها أيضا أثارت توترات جديدة بين الأمريكيين السود والمهاجرين الجدد.

نصف المهاجرين السود في الولايات المتحدة من منطقة الكاريبي

ويشير المقال إلى أن نصف المهاجرين السود في الولايات المتحدة من منطقة الكاريبي، وأن أكثر من نصفهم وصل منذ عام 2000، فيما يشكل القادمون من أفريقيا الفئة الأسرع نموا، وفق "بي بي سي".

يقول جونسون: "ثلث المهاجرين السود يحملون شهادات جامعية، ودخل أسرهم يزيد بنسبة 30%، عن دخل الأمريكيين السود، ويمتلكون المنازل بنفس المعدل تقريبا؛ وهذه المؤشرات، بحسب المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ساهمت في تقليص فجوة الدخل بين السود والبيض".

الأمريكيون السود يدعمون سياسات ترامب لتقييد الهجرة

وفي المقابل، يقول جونسون: "هذه التحولات انعكست سياسيا أيضا. فالمهاجرون السود غالبا يكونون أكثر محافظة وأقل ارتباطا بالأحزاب التقليدية، وينظرون إلى الهوية العرقية بشكل مختلف، ما ساهم في تضاعف دعم السود للرئيس دونالد ترامب تقريبا في انتخابات 2024. كما أن المنافسة في سوق العمل زادت من تأييد بعض الأمريكيين السود لسياسات تقييد الهجرة، فيما تستهدف إدارة ترامب هذه المجتمعات بعمليات الترحيل".

عبثية التمييز ضد الأفارقة تتكرر في الولايات المتحدة

يختتم جونسون مقاله باستعادة قصة من الستينيات، حين اضطر صحفيون سود أمريكيون إلى التنكر كسفراء من دولة وهمية لإثبات عبثية التمييز ضد الدبلوماسيين الأفارقة، مؤكدًا أن المهاجرين السود عبر الأجيال ومن كل أنحاء العالم أدركوا -حتى وإن على مضض- أن حياتهم في أمريكا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسود الموجودين هنا منذ البداية، وفق "بي بي سي".

