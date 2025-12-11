الشعب الجمهوري يواصل متابعة التصويت في انتخابات النواب بالدوائر الملغاة

18 حجم الخط

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب، لليوم الثاني على التوالي، متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل ضمن الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، الخاصة بالدوائر الثلاثين التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها.

متابعة حزب الشعب الجمهوري انتخابات الدوائر الملغاة لمجلس النواب

وشهدت الغرفة حضور عدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار حرص الحزب على ضمان متابعة دقيقة ومستمرة لمجريات العملية الانتخابية، والتأكد من انتظام عمل اللجان وفق القواعد المنظمة.

التواصل اللحظي مع مندوبي حزب الشعب الجمهوري لمتابعة انتخابات مجلس النواب

من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، تتابع بشكل متواصل التقارير الواردة من اللجان، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفق منظومة متابعة تعتمد على التواصل اللحظي مع المندوبين والفرق الميدانية.

رصد أي ملاحظات في انتخابات مجلس النواب

وأوضح أن الغرفة تعمل على رصد أي ملاحظات والتعامل معها في حينها، بما يضمن سير العملية الانتخابية في إطار من الانضباط والالتزام بالإجراءات المقرر.

غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع عملها أثناء فرز الأصوات

وأشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن غرفة العمليات ستواصل أعمالها حتى انتهاء عملية التصويت في الدوائر الملغاة، بما يعكس حرص الحزب على أداء دوره في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي، وضمان تهيئة الأجواء الملائمة لإتمام العملية الانتخابية بكل شفافية وانتظام.

