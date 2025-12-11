الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آنا دي أرماس بالحجاب في الإمارات (صور)

آنا دي أرماس، فيتو
آنا دي أرماس، فيتو
18 حجم الخط

تألقت الممثلة العالمية آنا دي أرماس، خلال جلسة تصوير جديدة، خضعت لها أثناء تواجدها في دولة الإمارات العربية، حيث ظهرت في إحدى الصور بعباءة سوداء وحجاب، ما أثار جدلا كبيرا وتعليقات مختلفة وقارن البعض بين صورتها بالحجاب وصورتها من غير الحجاب. وفي صورة أخرى مع صقر كبير وقف علي يديها.

وتتواجد آنا دي أرماس في  دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فاعليات وأنشطة سباق الفورمولا 1 بأبوظبي.

Image
Image

علاقة توم كروز وآنا دي أرماس

في سياق متصل، ذكر تقرير لموقع TMZ، أن  توم كروز وآنا دي أرماس، أكدا أخيرًا علاقتهما العاطفية، بعد أن قضيا عطلة نهاية أسبوع معًا، وظهرا الثنائي للعلن، وكانا متشابكي الأيدي. كانت الأيام الماضية شهدت أخبارا عديدة عن وجود علاقة علاطفية تربطهما معا.

وذكر التقرير، أن توم وآنا ذهبا معا إلى فندق فيرمونت بعد حضورهما حفلًا لفرقة أواسيس في ملعب ويمبلي بلندن، بعد وصولهما معا إلي بريطانيا صباح يوم السبت، وتحديد مدينة وودستوك الساحرة.

وقام نجم فيلم "مهمة مستحيلة" وممثلة فيلم "راقصة الباليه"، بالعديد من الأنشطة الزوجية معا في المدينة، حيث تنزها بحديقة وطنية، وتسوقا، ثم توقفا لتناول الآيس كريم.
وكانت انتشرَت شائعات حول علاقة توم وآنا طوال هذا العام، وقد شوهدا معًا عدة مرات حول العالم، ويبدو أن تشابك أيديهما لأول مرة هو التأكيد الذي كان ينتظره المعجبون.

Image
Image

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آنا دي ارماس آنا دي آرماس شبح مارلين مونرو آنا دي أرماس في الامارات آنا دي أرماس بالحجاب

مواد متعلقة

تايلور سويفت تصور فيديو كليب أغنية Opalite بميزانية مليون جنيه إسترليني

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers: Doomsday

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وإنبي

الليمون يواصل الارتفاع، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد احتجاز أمريكا ناقلة نفط قبالة فنزويلا

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة إنبي

حالة المرور اليوم، كثافات وزحام على هذه الطرق والمحاور

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025

طن الردة يرتفع 200 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads