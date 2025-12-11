آنا دي أرماس بالحجاب في الإمارات (صور)

18 حجم الخط

تألقت الممثلة العالمية آنا دي أرماس، خلال جلسة تصوير جديدة، خضعت لها أثناء تواجدها في دولة الإمارات العربية، حيث ظهرت في إحدى الصور بعباءة سوداء وحجاب، ما أثار جدلا كبيرا وتعليقات مختلفة وقارن البعض بين صورتها بالحجاب وصورتها من غير الحجاب. وفي صورة أخرى مع صقر كبير وقف علي يديها.

وتتواجد آنا دي أرماس في دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فاعليات وأنشطة سباق الفورمولا 1 بأبوظبي.

علاقة توم كروز وآنا دي أرماس

في سياق متصل، ذكر تقرير لموقع TMZ، أن توم كروز وآنا دي أرماس، أكدا أخيرًا علاقتهما العاطفية، بعد أن قضيا عطلة نهاية أسبوع معًا، وظهرا الثنائي للعلن، وكانا متشابكي الأيدي. كانت الأيام الماضية شهدت أخبارا عديدة عن وجود علاقة علاطفية تربطهما معا.

وذكر التقرير، أن توم وآنا ذهبا معا إلى فندق فيرمونت بعد حضورهما حفلًا لفرقة أواسيس في ملعب ويمبلي بلندن، بعد وصولهما معا إلي بريطانيا صباح يوم السبت، وتحديد مدينة وودستوك الساحرة.

وقام نجم فيلم "مهمة مستحيلة" وممثلة فيلم "راقصة الباليه"، بالعديد من الأنشطة الزوجية معا في المدينة، حيث تنزها بحديقة وطنية، وتسوقا، ثم توقفا لتناول الآيس كريم.

وكانت انتشرَت شائعات حول علاقة توم وآنا طوال هذا العام، وقد شوهدا معًا عدة مرات حول العالم، ويبدو أن تشابك أيديهما لأول مرة هو التأكيد الذي كان ينتظره المعجبون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.