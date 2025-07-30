رسميا.. توم كروز وآنا دي أرماس يعلنان علاقتهما العاطفية (صور)

ذكر تقرير لموقع TMZ، أن توم كروز وآنا دي أرماس، أكدا أخيرًا علاقتهما العاطفية المزعومة، بعد أن قضيا عطلة نهاية أسبوع معًا، وظهرا الثنائي للعلن، وكانا متشابكي الأيدي.

علاقة توم كروز وآنا دي أرماس

وذكر التقرير، أن توم وآنا ذهبا معا إلى فندق فيرمونت بعد حضورهما حفلًا لفرقة أواسيس في ملعب ويمبلي بلندن، بعد وصولهما معا إلي بريطانيا صباح يوم السبت، وتحديد مدينة وودستوك الساحرة.

وقام نجم فيلم "مهمة مستحيلة" وممثلة فيلم "راقصة الباليه"، بالعديد من الأنشطة الزوجية معا في المدينة، حيث تنزها بحديقة وطنية، وتسوقا، ثم توقفا لتناول الآيس كريم.

وكانت انتشرَت شائعات حول علاقة توم وآنا طوال هذا العام، وقد شوهدا معًا عدة مرات حول العالم، ويبدو أن تشابك أيديهما لأول مرة هو التأكيد الذي كان ينتظره المعجبون.

في سياق متصل، أصدر الممثل الشهير توم كروز، رسالة شكر للجمهور بعد نجاح فيلمه الأخير Mission: Impossible - The Final Reckoning، في شباك التذاكر حول العالم.

وحقق فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، إيرادات تجاوزت 550 ملايين دولار عالميا.

وقال توم كروز في رسالة الشكر: " شكرًا للجمهور الذي نخدمه جميعًا ونحب ترفيهه".

توم كروز: فقدت الرؤية خلال مشهد الماء

وكشف الممثل الشهير توم كروز، أنه لم يستطع الرؤية خلال تصوير المشاهد التي صورت أسفل مياه البحر، في فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning بسبب الإضاءة الشديدة.

وقال توم كروز، في حوار لمجلة فاريتي: "في كثير من الأحيان لا أستطيع الرؤية بسبب انعكاس الضوء، لذلك كنت أذهب إلى موقع التصوير دون وعي تقريبًا، وأقضي وقتًا طويلًا في الموقع أحاول فهم [الحركة] أثناء تصوير اللقطات.. ثم أثناء التصوير، أواجه صعوبة.. بالإضافة إلى ذلك، يزداد وزن البدلة عند البلل بحوالي 125 رطلًا، لذا فإن التدريبات والأمور التي عليّ القيام بها تتطلب سنوات من الاستعداد والتطوير".

وشارك توم كروز، مع جمهوره، صورة لتدريباته تحت الماء استعدادًا لتصوير أحد المشاهد الخطرة، في فيلم Mission: Impossible 8.

وعلق توم على الصورة التي نشرها على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "التدريب والإعداد الذي نضعه في هذا الفيلم، هو تتويج لكل شيء قبله، من الأعماق إلى السماء لا يمكنني الانتظار لمشاركة المزيد معكم".

وكشفت تقارير صحفية أن ميزانية إنتاج فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، تجاوزت 400 مليون دولار، وهو ما يعد رقما ضخما جدًّا في هوليوود.

وذكر عدد من التقارير أنه بسبب تلك الميزانية الضخمة لفيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، فإن شركة باراماونت، ترغب في تسويق الفيلم، على اعتبار أنه الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة، لتعزيز اهتمام الجمهور وزيادة الإيرادات لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة.

نهاية سلسلة MISSION IMPOSSIBLE

وكشف المخرج والكاتب كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء القادم من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning، Part Two لن يكون الأخير، وأن هناك أفلاما وأجزاء أخرى من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أنه لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.

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