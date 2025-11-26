مصادر بالوفد: بهاء أبو شقة يدرس الترشح على رئاسة الحزب

18 حجم الخط

أكدت مصادر قيادية داخل حزب الوفد أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب السابق، يدرس حاليًا الترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات المقرر عقدها قريبًا.

وقالت المصادر لـ"فيتو": إن أبو شقة أكد في اتصال هاتفي أنه تلقى دعوات عديدة من الوفديين للترشح مجددًا، مشيرة إلى أنه يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة الموقف قبل الإعلان الرسمي عن قراره.

شغل المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الحزب لمدة أربع سنوات متتالية في دورته السابقة، قبل أن يترشح لدورة جديدة خسرها أمام الدكتور عبد السند يمامة بفارق بسيط.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم 30 يناير المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب الحالي، الذي أصدر قرارًا جديدًا ينظم إجراءات العملية الانتخابية.

وبحسب القرار، تبدأ لجنة الانتخابات بالحزب في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الحزب اعتبارًا من السبت 3 يناير 2026 وحتى الخميس 8 يناير 2026، يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً.

ويُشترط أن يرفق المرشح سيرة ذاتية مختصرة وأن يسدد مبلغ 100 ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

كما حدد القرار يومي 10 و11 يناير 2026 لتلقي الطعون والتظلمات، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام العاشرة صباحًا.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن القرار يأتي في إطار حرص الحزب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بتاريخ حزب الوفد وتقاليده الديمقراطية العريقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.