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ساويرس يعلن عن فرص عمل للشباب عبر منصة شغلني والمقابلة فورية

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن فرص عمل موثوقة للشباب الراغبين في العمل، من خلال التقدم لمركز توظيف منصة "شغلني"، منصة التوظيف التي أنشأت عام 2015، وتهدف إلى مساعدة الشباب، خاصة حاملي المؤهلات المتوسطة والفنية وذوي الهمم على الوصول لأحدث فرص العمل في مصر، مجانًا، من خلال مراكز توظيف شغلني الفرع الرئيسي في ميدان لبنان لخدمة أهالي القاهرة الكبرى وفرع سوهاج لخدمة أهالي الصعيد.

فرص عمل موثوقة عبر منصة شغلني


وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أنه يمكن التقدم الآن مجانًا على فرص عمل موثوقة من خلال منصة شغلني، ويتم عمل المقابلات الشخصية في المركز بشكل فورى، حيث تتوفر الوظائف من أكبر الشركات، وبمرتبات مميزة وتأمينات.
وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس عن الوظائف المقدمة من خلال منصة شغلني: "ممكن دلوقتي تقدموا مجانًا على فرص عمل موثوقة من خلال مركز توظيف شغلني فرع ميدان لبنان اللي بيخدم أهالي القاهرة الكبرى، أو فرع سوهاج اللي بيخدم أهالي الصعيد". 
وأوضح نحيب ساويرس "للعلم المقابلات الشخصية بتتعمل في المركز فورًا من غير دفع أي رسوم. متوفر وظائف من أكبر الشركات، بمرتبات مميزة وتأمينات". 

وعن التقدم للوظائف من خلال منصة "شغلني"، قال نجيب ساويرس: "التقديم متاح من الأحد للخميس من 9 صباحًا لـ 3 مساءً. مركز القاهرة: 24 شارع 26 يوليو، ناصية ميدان لبنان.. مركز سوهاج: كورنيش النيل الشرقي، ناصية شارع مستشفى مصر الدولي"

يوم توظيف مفتوح خاص للتقدم للوظائف


وأعلنت منصة "شغلني" عن "تنظيم يوم توظيف مفتوح خاص بوظائف شركة التوزيع الذكي للاستيراد والتصدير Smart DC، يوم السبت الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٥ من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٣ مساءً في مركز توظيف شغلني فرع ميدان لبنان".
وأكدت أن "الحضور وإجراء المقابلات الشخصية بالمركز فورًا ومجانًا، عنوان المركز: ٢٤ شارع ٢٦ يوليو - ناصية ميدان لبنان - العجوزة".
كما أعلنت المنصة عن عدة وظائف متاحة للشباب الراغب في العمل، والمقابلة شخصية، والتقدم للوظائف مجانًا.
 

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