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ثقافة وفنون

يوسف معاطي يكشف سر رفض فيلم "حسن ومرقص" وهذا طلب البابا شنودة للموافقة (فيديو)

يوسف معاطي وفيلم
يوسف معاطي وفيلم حسن ومرقص، فيتو

كشف السيناريست يوسف معاطي، كواليس  منع عرض فيلم حسن ومرقص لعادل إمام وعمر الشريف بسبب مشكلات سياسية لحين حل الأزمة.

وقال معاطي في الجزء الثاني من حلقة الإثنين مع الإعلامي عمرو الليثي: “إنه كان اتفق مع الزعيم عادل إمام علي عمل فيلم، ثم اختفى أسبوعين الأمر الذي جعل الزعيم يتواصل مع زوجته لكي يعرف أين اختفى، وبعدها عاد وذهب إلى المسرح لعادل إمام”. 

يوسف معاطي يكشف أسرارا عن فيلم حسن ومرقص 

وأضاف: "قعدنا وقلت له في فيلم وبدأت أحكي له، مع أنه كان معاه فيلم تاني يعني دماغه كلها فيه، لكن أول ما قلت له على حسن ومرقص قام وقال يعني مسلم يعمل مسيحي ومسيحي يعمل مسلم دي ما حصلتش واتفقنا أننا نعمل الفيلم ولكن الأزهر رفض هو والكنيسة والأجهزة رفضت، ولما قعدت مع قداسة البابا شنودة قال لي ما عنديش اعتراض على الفيلم لكن القسيس لن يتخلى عن ملابسة في العقيدة المسيحية".

 

وتابع: "البابا شنودة قال لي خلي الشخصية واعظ  بدل قسيس وكان في موقف من الأزهر أنهم سمحوا لنا بأشياء كانت مرفوضة في الوقت دا منها مشهد عمر الشريف كان بيقول دعاء ديني داخل الكنيسة".

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يوسف معاطي السيناريست يوسف معاطي يوسف معاطي وعادل امام فيلم حسن ومرقص

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