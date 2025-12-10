الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة (صور)

أمطار في القاهرة،
أمطار في القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة القاهرة تساقط أمطار متوسطة ورياح وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة وتراكم السحب الممطرة في سماء المحافظة. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت استمرار تقدم السحب الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس فى القاهرة

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القاهرة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في القاهرة القاهرة الكبري شمال الصعيد وسط سيناء درجات الحرارة السواحل الشمالية الغربية جنوب الصعيد

الأكثر قراءة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

الأرصاد: تقدم السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزى بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads