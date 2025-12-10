الأربعاء 10 ديسمبر 2025
شريف فتحي: العمل على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الإقبال السياحي

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الحركة السياحية الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر شهدت زيادة تقارب 20% منذ بداية العام، متوقعا أن يشهد نموا متواصلا خلال العام المقبل.

مستهدفات قطاع السياحة 2030


وأضاف أنه في ضوء هذا النمو المتحقق، ومع الاعتماد على التنبؤات الحالية والمستقبلية والبناء عليها، أصبح من المتوقع أن تحقق مصر مستهدفها من صناعة السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بدلًا من عام 2031 كما كان مخططًا، وذلك في حال استمرار المؤشرات والمعطيات الحالية على نفس الوتيرة.

وأشار الى أنه جار العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر ومقاعد الطيران وتطوير المطارات لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

الاعتماد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي 

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا في إطار خطتها الترويجية على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أصبحت تمتلك خطة تسويقية متكاملة لكل سوق، وفق جداول زمنية محددة وفي كل دولة على حدة، بما يتيح الوصول إلى الشرائح المستهدفة من السائحين بصورة أكثر فعالية.


الإقبال السياحي على منتج السياحة الثقافية 
كما أكد الوزير أن هناك إقبالًا متزايدًا أيضًا على منتج السياحة الثقافية في مصر، مشيرًا إلى هناك زيادة حوالي 4 ملايين زائر للمتاحف والمواقع الأثرية المصرية من خارج مصر، وهو رقم يُعد مؤشرًا جيدًا للغاية يعكس الاهتمام المتنامي بهذا المنتج السياحي الذي تتميز به مصر.

