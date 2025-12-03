الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

تريلر رسمي جديد للموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

Fallout، فيتو
Fallout، فيتو
مسلسل Fallout، طرحت منصة شركة آمازون برايم، تريلر رسميا جديدا للموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، المقرر طرح أولي حلقاته رسميا للمشاهدة ١٧ديسمبر ٢٠٢٥.

ووصلت مدة التريلر الجديد لمسلسل FALLOUT، لـ ٣٠ ثانية تضمنت مشاهد مشوقة وغامضة من المسلسل.

 

Image

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

تحدث الممثل والتون جوجينز، عن الموسم الثاني من مسلسل آمازون الناجح Fallout.

وقال جوجينز، في تصريحات صحفية: "اعتقدت أن الموسم الأول كان استثنائي.. لكن هذا الموسم (الثاني) مذهل".

 

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

Image

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

