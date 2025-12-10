الأربعاء 10 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

طرح فيلم Die My Love للمشاهدة عبر المنصات الرقمية

Die My Love، فيتو
Die My Love، فيتو
طرح رسميا فيلم Die My Love، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد ما يقرب من شهر على عرضه في صالات السينما.

روبرت باتينسون يكشف تفاصيل عرض جينفر لورانس مشاركته في فيلم ‘DIE MY LOVE’

تذكر الممثل  روبرت باتينسون، كيف عرضت عليه الممثلة جينيفر لورانس، دوره في فيلم ‘DIE MY LOVE’".

وقال روبرت في تصريحات صحفية: "كنت أتحدث معها عن أمر آخر، فقالت: "بالمناسبة، هل ترغب في لعب دور زوجي في فيلم لين رامزي هذا؟" فقلتُ: "ماذا؟ لماذا؟" لأنه لم يكن حتى ضمن خياراتي.. كانت محادثة غريبة، وكنتُ في وضع غريب جدًا في حياتي آنذاك، وبالطبع وافقت علي الفور، وأخذت أفكر: "لماذا لا توجد وظائف رائعة؟" إنها ممثلة رائعة، والعمل معها ممتع للغاية".

 

جينيفر لورانس تتألق في العرض العالمي لفيلم Die My Love 

وأقيم مؤخرا، العرض العالمي لفيلم Die My Love، والذي عرض رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتألقت بطلة الفيلم جينيفر لورانس، بفستان أسود بسيط، أظهر أناقتها وجمالها الطبيعي.

Image

عرض فيلم  Die My Love في مهرجان كان

وعرض فيلم Die My Love، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨، لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي أقيمت في مايو الماضي.

Image

وتحدث كل من جينيفر لورنس وروبرت باتينسون، بطلي فيلم Die My Love، عن كواليس العمل والتصوير.

وقال روبرت باتينسون في مؤتمر الفيلم في مهرجان كان عن شريكته جينفر: "عندما تتعامل مع شريكة تعاني من أعراض ما بعد الولادة، أو أي نوع من الأمراض النفسية، فإن محاولة التعامل مع عزلتها، ومعرفة مكان قلبك ودورك في العلاقة أمرٌ بالغ الصعوبة.. خاصةً عندما تكون مجرد رجل، وليس متخصصًا في الصحة النفسية".

Image

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

Die My Love، هو فيلم للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

فيلم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

Image

قصة فيلم Die My Love، تدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء.

Die My Love فيلم Die My Love مشاهدة Die My Love تفاصيل فيلم Die My Love

