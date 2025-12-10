الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على ٥٥ حالة إشغال متنوع في حملة مكبرة بالجيزة

حملة اشغالات في الجيزة،فيتو
حملة اشغالات في الجيزة،فيتو
18 حجم الخط

في إطار توجيهات اللواء مجدي أبو شميلة مدير امن الجيزة،  لفرض الانضباط بالشارع الجيزواي، ورفع الإشغالات المتكررة للمقاهي والكافيتريات والأسواق العشوائية، قام قوات إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، بشن حملة مكبرة استهدفت ضبط التعديات.

 

وأسفرت عن التحفظ على ٥٥ حالة إشغال متنوع، وإزالة كافة التعديات التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاة، بما يعيد الانضباط للمكان ويسهم في تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تعليمات محافظ الجيزة لرفع التعديات


وعلى جانب آخر كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن غلق وتشميع ٢٥ منشأة تدار بدون ترخيص وتتعدى على الطريق العام وقد تم تلقي شكاوى عديدة من المواطنين بشأنها وتم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

txt

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا فى الإسكندرية

txt

ضبط مخالفات مرورية وإزالة إشغالات في حملة بالمهندسين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير أمن الجيزة والأسواق العشوائية حملة مكبرة الحركة المرورية

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار غزيرة ورعدية على هذه الأماكن وتحذيرات من السيول

أتالانتا يقلب الطاولة على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

آينتراخت فرانكفورت يتقدم على برشلونة 1-0 في الشوط الأول (صور)

تعادل سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بعد 70 دقيقة

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا قراءة سورة غافر في المنام وعلاقتها بالنجاة من ارتكاب الذنوب والمعاصي

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads