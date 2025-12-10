التحفظ على ٥٥ حالة إشغال متنوع في حملة مكبرة بالجيزة

18 حجم الخط

في إطار توجيهات اللواء مجدي أبو شميلة مدير امن الجيزة، لفرض الانضباط بالشارع الجيزواي، ورفع الإشغالات المتكررة للمقاهي والكافيتريات والأسواق العشوائية، قام قوات إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، بشن حملة مكبرة استهدفت ضبط التعديات.

وأسفرت عن التحفظ على ٥٥ حالة إشغال متنوع، وإزالة كافة التعديات التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاة، بما يعيد الانضباط للمكان ويسهم في تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعليمات محافظ الجيزة لرفع التعديات



وعلى جانب آخر كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن غلق وتشميع ٢٥ منشأة تدار بدون ترخيص وتتعدى على الطريق العام وقد تم تلقي شكاوى عديدة من المواطنين بشأنها وتم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

