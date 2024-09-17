محافظة الجيزة: غلق وتشميع 25 محلا ومطعما تدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام (صور)

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.



وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن غلق وتشميع ٢٥ منشأة تدار بدون ترخيص وتتعدى على الطريق العام وقد تم تلقي شكاوى عديدة من المواطنين بشأنها وتم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.



شملت الحملات رفع حوالي ٥٠٠ حالة إشغال وتعديات علي الطريق العام بالإضافة إلى إزالة عددًا من الإعلانات غير المرخصة للمنشأت التجارية.