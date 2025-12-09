جيش الاحتلال يشن غارة جوية ويقصف بالمدفعية شرق خان يونس

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية صاحبها قصف مدفعي على مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تفرض الحصار الخانق على قطاع غزة على الرغم من مرور 60 يوما منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقال المكتب في بيان عبر صفحته على "تليجرام": "ارتكبت قوات الاحتلال 738 خرقا، جميعها خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به".

ووثق البيان 205 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وبحسب المكتب، أسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في غزة".

الاحتلال يواصل تنصله من التزامات البروتوكول الإنساني

وعلى صعيد الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يومًا سوى 13 ألف و511 شاحنة من أصل 36 ألف شاحنة شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%.

وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وفق البيان.

مستشفيات غزة شبه متوقفة بسبب نقص الوقود

بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل ثلاثة آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميا من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.

"إسرائيل" تحاول فرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع

وقال المكتب: إن "استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يعد التفافا خطيرا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دمرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.