ثقافة وفنون

حسن الرداد: أولادي نور عيني وتأثرت بمسلسل "محارب" لأنه يشبهني

حسن الرداد
حسن الرداد
كشف الفنان حسن الرداد عن بعض الجوانب الشخصية في حياته الأسرية، مؤكدًا أن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم تتفهمه جيدًا وتتعامل معه بسلاسة كبيرة، مشيرًا إلى أن علاقتها به تتسم بالهدوء والتفاهم المتبادل.

وأوضح الرداد في تصريحات تلفزيونية أنه اختار أسماء أطفاله بدافع حبه الشديد لشقيقه ووالدته الراحلين، قائلًا: "ابني الكبير فادي على اسم أخويا الكبير الله يرحمه، وبنتي فادية على اسم والدتي… وهما نور عيني الاتنين".

وأضاف: "زوجتي إيمي طيبة وجميلة وسلسة، وفاهماني كويس، وعارفة قد إيه أنا بحبهم، ومكنتش عندها أي مشكلة في أسماء الأبناء".

أكد الفنان حسن الرداد أن مسلسل "محارب" الذي قدّمه ترك أثرًا كبيرًا في نفسه، موضحًا أن العمل يقدّس علاقة الابن بوالدته، وأن الأب والأم هما الركيزة الأهم في حياة أي شاب.

